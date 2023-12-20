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Бивол — о возможном бое с блогером Полом: моя цель сейчас — это не про деньги

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлой весовой категории россиянин Дмитрий Бивол дал понять, что поединок с популярным американским блогером Джейком Полом не состоится.
Бивол — о возможном бое с блогером Полом: моя цель сейчас — это не про деньги
  • AFP

«Знаете, моя цель сейчас — это не про деньги. Моя цель — чемпионские пояса. Конечно, деньги — это хорошо, но это не главное в жизни. Сейчас пояса сделают меня более счастливым, чем деньги», — цитирует Бивола TMZ Sports.

Непобеждённый боксёр подчеркнул, что наличие чемпионских поясов все равно принесёт ему приличную сумму денег.

«Может быть, не много, но достаточно для меня, чтобы наслаждаться жизнью», — добавил Бивол.

Бивол на любительском уровне завоевал золотую медаль на Всемирных играх боевых искусств 2013 года в весовой категории до 81 кг. На счету 33-летнего российского боксёра 21 победа (11 нокаутом) на профессиональном уровне.

Бивол выйдет на ринг для защиты титула в бою с британцем Линдоном Артуром 23 декабря на боксёрском турнире в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Бивол рассказал, что может провести поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым.

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