Бивол: мы нашли способ организовать бой против Бетербиева

Действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал, что может провести поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Мы встречались с президентом WBC Маурисио Сулейманом, мы общались. И мы нашли способ организовать бой против Бетербиева. Сулейман рассказал нам, как сделать этот поединок. Сейчас нет большой проблемы в том, чтобы этот бой состоялся», — цитирует Бивола Boxing Social.

32-летний Бивол принял участие в 21 поединке и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл год назад с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.

Ранее сообщалось, что бой между Биволом и Бетербиевым может пройти летом 2024 года.