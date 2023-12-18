Бой между Биволом и Бетербиевым может пройти летом 2024 года
- AFP
«Бой был указан в контракте Дмитрия с промоутером RCC. Его проведение возможно летом 2024 года», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
32-летний Бивол принял участие в 21 поединке и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл год назад с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.
38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.
Ранее Бивол заявил, что в США ему не хватает родного общения.