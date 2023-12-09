Бивол заявил, что в США ему не хватает родного общения
«Здесь есть свои плюсы: например, многие вещи сначала появляются в США, а потом уже в остальном мире. Как-то чуть-чуть впереди планеты всей, можно так сказать. Если говорить о недостатках, то мне тут не хватает родного общения. У меня уже менталитет, сформированный под нашу жизнь в России, в странах СНГ», — цитирует Бивола «Чемпионат».
32-летний Бивол принял участие в 21 поединке и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл год назад с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей. На счету британца 23 победы и одно поражение.
Бой россиянина и Артура пройдёт 23 декабря в Эр-Рияде.
Ранее Бивол выразил желание провести поединок с Бенавидесом.