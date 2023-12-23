Zeit: экс-вратарь «Арсенала» оштрафован на €420 тыс за порчу имущества соседа бензопилой

Бывший вратарь «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн оштрафован на €420 тыс. за порчу имущества соседа бензопилой и попытку мошенничества.

Как сообщает Zeit, Леманн забрался в гараж соседа с бензопилой, распилил балку крыши и перерезал провода видеонаблюдения.

В прокуратуре требуют для Леманна тюремный срок.

Также в 2021 и 2022 годах спортсмен дважды нарушил правила парковки. На выезде с неё он вплотную подъехал к другим авто и выехал вместе с ними. Благодаря этому он сэкономил €300.

Леманн завершил карьеру футболиста в 2011 году.

Ранее сообщалось, что форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве и коррупции при переходе в «Барселону» из бразильского «Сантоса».