Zeit: экс-вратарь «Арсенала» оштрафован на €420 тыс за порчу имущества соседа бензопилой
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Как сообщает Zeit, Леманн забрался в гараж соседа с бензопилой, распилил балку крыши и перерезал провода видеонаблюдения.
В прокуратуре требуют для Леманна тюремный срок.
Также в 2021 и 2022 годах спортсмен дважды нарушил правила парковки. На выезде с неё он вплотную подъехал к другим авто и выехал вместе с ними. Благодаря этому он сэкономил €300.
Леманн завершил карьеру футболиста в 2011 году.
Ранее сообщалось, что форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве и коррупции при переходе в «Барселону» из бразильского «Сантоса».