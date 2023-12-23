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Агент заявил, что Файзуллаев не покинет ЦСКА зимой

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Агент полузащитника Аббосбека Файзуллаева Кахор Муминов заявил, что его клиент не покинет ЦСКА зимой.
Агент заявил, что Файзуллаев не покинет ЦСКА зимой
  • Gettyimages.ru

«Мы не собираемся рассматривать зимой никакие предложения по Файзуллаеву. Мы с ним это обсуждали, и у нас есть общее с клубом внутреннее понимание», — приводит слова Муминова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Файзуллаев сыграл за команду 18 матчей, забил два гола и отдал девять результативных передач.

Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Шамиль Газизов оценил дебют полузащитника Аббосбека Файзуллаева в составе ЦСКА.

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