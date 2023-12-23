Агент заявил, что Файзуллаев не покинет ЦСКА зимой

Агент полузащитника Аббосбека Файзуллаева Кахор Муминов заявил, что его клиент не покинет ЦСКА зимой.

«Мы не собираемся рассматривать зимой никакие предложения по Файзуллаеву. Мы с ним это обсуждали, и у нас есть общее с клубом внутреннее понимание», — приводит слова Муминова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Файзуллаев сыграл за команду 18 матчей, забил два гола и отдал девять результативных передач.

Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Шамиль Газизов оценил дебют полузащитника Аббосбека Файзуллаева в составе ЦСКА.