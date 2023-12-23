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Тютюнина — о конкуренции в группе Жулина: в этом часть его гениальности

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Фигуристка Софья Тютюнина, выступающая в паре с Матвеем Грачёвым, высказалась о конкуренции в группе Александра Жулина.
Тютюнина — о конкуренции в группе Жулина: в этом часть его гениальности
  • РИА Новости

«Считаю стопроцентным плюсом то, что у нас такая сильная и большая группа. На всех ли хватает тренерского внимания? Абсолютно равномерно хватает. Наверное, в этом одна из частей гениальности Александра Вячеславовича», — приводит слова Тютюниной «Чемпионат».

На чемпионате России дуэт занял седьмое итоговое место.

Победителями стала ещё одна пара из группы Жулина — Александра Степанова и Иван Букин.

Ранее Бестемьянова отметила влияние Жулина на создание образа Степановой и Букина.

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