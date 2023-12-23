Тютюнина — о конкуренции в группе Жулина: в этом часть его гениальности
- РИА Новости
«Считаю стопроцентным плюсом то, что у нас такая сильная и большая группа. На всех ли хватает тренерского внимания? Абсолютно равномерно хватает. Наверное, в этом одна из частей гениальности Александра Вячеславовича», — приводит слова Тютюниной «Чемпионат».
На чемпионате России дуэт занял седьмое итоговое место.
Победителями стала ещё одна пара из группы Жулина — Александра Степанова и Иван Букин.
Ранее Бестемьянова отметила влияние Жулина на создание образа Степановой и Букина.