Тютюнина — о конкуренции в группе Жулина: в этом часть его гениальности

Фигуристка Софья Тютюнина, выступающая в паре с Матвеем Грачёвым, высказалась о конкуренции в группе Александра Жулина.

«Считаю стопроцентным плюсом то, что у нас такая сильная и большая группа. На всех ли хватает тренерского внимания? Абсолютно равномерно хватает. Наверное, в этом одна из частей гениальности Александра Вячеславовича», — приводит слова Тютюниной «Чемпионат».

На чемпионате России дуэт занял седьмое итоговое место.

Победителями стала ещё одна пара из группы Жулина — Александра Степанова и Иван Букин.

Ранее Бестемьянова отметила влияние Жулина на создание образа Степановой и Букина.