RT в Telegram
Подпишись

«Оболонь» опровергла информацию о получении футболистами клуба повесток

Короткая ссылка
«Оболонь» опровергла новость о получении футболистами клуба повесток из ТЦК.
«Оболонь» опровергла информацию о получении футболистами клуба повесток
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Распространившаяся в публичной плоскости информация не соответствует действительности. Сообщаем, что на данный момент ни одному из игроков команды не поступали повестки», — говорится в сообщении клуба.

Сообщалось, что ТЦК прислал групповую повестку для 25 футболистов клуба.

Ранее Дмитрий Свищёв предположил, что обсуждение возвращения российского футбола в международную семью напрягает украинскую сторону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить