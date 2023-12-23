«Оболонь» опровергла информацию о получении футболистами клуба повесток
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«Распространившаяся в публичной плоскости информация не соответствует действительности. Сообщаем, что на данный момент ни одному из игроков команды не поступали повестки», — говорится в сообщении клуба.
Сообщалось, что ТЦК прислал групповую повестку для 25 футболистов клуба.
Ранее Дмитрий Свищёв предположил, что обсуждение возвращения российского футбола в международную семью напрягает украинскую сторону.