«Оболонь» опровергла информацию о получении футболистами клуба повесток

«Оболонь» опровергла новость о получении футболистами клуба повесток из ТЦК.

«Распространившаяся в публичной плоскости информация не соответствует действительности. Сообщаем, что на данный момент ни одному из игроков команды не поступали повестки», — говорится в сообщении клуба.

Сообщалось, что ТЦК прислал групповую повестку для 25 футболистов клуба.

Ранее Дмитрий Свищёв предположил, что обсуждение возвращения российского футбола в международную семью напрягает украинскую сторону.