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В Госдуме считают, что Украина опасается возвращения России в ведущие футбольные турниры

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что обсуждение возвращения российского футбола в международную семью напрягает украинскую сторону.

«Конечно, обсуждение возвращения российского футбола в международную семью напрягает украинскую сторону. Мы сохраняем своё членство в УЕФА и ФИФА. Эти уважаемые организации стараются найти безболезненные варианты, чтобы восстановить нас. Просто пока не получается всё сложить из-за позиции некоторых стран. Своими демаршами Украина старается обратить на себя внимание. Но как можно требовать то, что не имеет к тебе отношения? Россия же не поступает подобным образом!» — сказал Свищёв RT.

Ранее в Госдуме посоветовали Украине обратить внимание на свои футбольные проблемы.

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