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В Госдуме посоветовали Украине обратить внимание на свои футбольные проблемы

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на обращение Украинской ассоциации футбола (УАФ) в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием отменить предстоящий товарищеский матч между сборными России и Сербии.

«К сожалению, мы в очередной раз слышим о каких-то безумных заявлениях наших ближайших соседей. Украина никак не фигурирует в предстоящем матче России и Сербии. Обращение УАФ к УЕФА и ФИФА даже звучит странно, это напоминает выражение «а Баба-яга против», — сказал Свищёв RT.

По мнению депутата, Украине следует обратить внимание на свои собственные спортивные проблемы.

«Наверное, у УАФ просто нет другого варианта из-за жёсткого давления украинского руководства. Мы уже видели, как некоторые спортсмены из этой страны отказывались от проведения матчей с россиянами. Но если вам что-то не нравится — не смотрите, обратите внимание на свои собственные проблемы, развивайте футбольные институты и детско-юношеский спорт, вкладывайте в них деньги», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Госдуме уверены, что УЕФА откажет Украине в просьбе отменить матч России с Сербией.

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