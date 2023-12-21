В Госдуме уверены, что УЕФА откажет Украине в просьбе отменить матч России с Сербией

Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на обращение Украинской ассоциации футбола (УАФ) в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием отменить предстоящий товарищеский матч между сборными России и Сербии.

«Поступок абсолютно из вредности! Украина пытается быть последовательной в своих действиях и бойкотирует всё, что связано с Россией, чтобы не дать нам возможности ни с кем играть. Но надо понимать, подобное давление не пройдёт с Сербией. Наш товарищеский матч не имеет никакого отношения к УАФ, что они предпримут дальше? Постараются дисквалифицировать сербов?» — сказала Журова RT.

По мнению депутата, УЕФА откажет УАФ в просьбе отменить предстоящую встречу.

«УЕФА тоже скажет, что у УАФ нет никаких оснований для того, чтобы запрещать подобные дружественные встречи», — заявила она.

Ранее сообщалось, что УАФ требует от ФИФА и УЕФА отменить матч сборных России и Сербии.