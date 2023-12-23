Энберт: Семененко прекрасно выступил на ЧР по фигурному катанию
«Прекрасное выступление Семененко и всех призёров. В мужском одиночном мы не знали о другом, на протяжении всего сезона видели много хороших программ. На пьедестале ребята, которые выступили с чистой произвольной программой», — цитирует Энберта Metaratings.
По его словам, у Гуменника была серьёзная ошибка в короткой программе, падение в акселе в три с половиной оборота.
«Важно кататься чисто. Сильные соперники не позволили Гуменнику выиграть чемпионат России, у него всё для этого есть, но не в этот раз. Но и отрыв у Петра пару баллов, минимальный процент проиграл, равное катание почти», — добавил Энберт.
20-летний спортсмен из Санкт-Петербурга второй раз подряд выиграл чемпионат России. По итогам короткой и произвольной программ он получил от судей 294,75 балла.
На второй позиции расположился Владислав Дикиджи с результатом 293,74 балла. Третий — Пётр Гуменник (292,42).
Ранее Алексей Мишин заявил, что российское мужское одиночное катание сделало шаг вперёд.