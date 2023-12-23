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Каменский считает, что не возраст мешает Овечкину опять начать забивать шайбы в НХЛ

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Член правления Федерации хоккея России (ФХР) Валерий Каменский выразил уверенность, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин скоро опять начнёт регулярно забрасывать шайбы в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Возраст не может стать помехой, потому что я знаю Сашу. Он огромный профессионал, любит хоккей и знает, как готовиться. Поэтому всё будет нормально. Желаем ему этого», — цитирует Каменского «Спорт день за днём».

По его словам, «у всех нормальных людей бывает спад и взлёты».

«Человек не машина. То же самое у спортсменов, у них есть настроение команды, новые партнёры. Поэтому на всё нужно время. Всё будет нормально», — добавил Каменский.

Овечкин стал вторым игроком с 900 голами в чемпионатах и плей-офф НХЛ. Российский нападающий отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2).

Таким образом, 38-летний россиянин стал вторым игроком в истории НХЛ, забросившим 900 шайб за карьеру в регулярном чемпионате и плей-офф. Первое место с 1016 голами занимает канадец Уэйн Гретцки.

Ранее сообщалось, что Овечкин остался доволен игрой «Вашингтона» в матче с «Коламбусом».





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