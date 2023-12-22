Овечкин: «Вашингтон» хорошо сыграл в матче с «Коламбусом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Вашингтон» хорошо сыграл в матче с «Коламбусом». Я не думаю, что мы действовали как-то по-другому в этой встрече. Вы могли видеть, как мы проводили время в большинстве по ходу игры, оно придало нам уверенности. Мы много атаковали и забросили важнейшие шайбы. Надеюсь, это будет неким сообщением для нас, как мы должны играть», — приводит слова нападающего страница столичного клуба в социальной сети Х.

Встреча проходила на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

38-летний россиянин забил гол и отдал голевую передачу в прошедшей игре.

Ранее Овечкин высказался о том, что смог прервать 14-матчевую безголевую серию в НХЛ.