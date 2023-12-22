Жамнов: Ковальчук выйдет на лёд, как только будет готов

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов пообещал, что совсем скоро болельщики увидят Илью Ковальчука в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Илья Ковальчук приступил к занятиям с командой, сказать конкретно пока не берусь, когда он сыграет, как почувствуем, что готов, то будет играть. В моём понимании тренировки тренировками, но надо (форму) набирать через игры», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

Хоккеист подписал контракт с клубом до конца текущего сезона КХЛ. Его заработная плата составляет 15 млн рублей. Игрок будет выступать под 71-м номером.

Россиянин является воспитанником «Спартака». Он играл за московский клуб с 1999 года по 2001-й.

Ранее сообщалось, что Ковальчук принял участие в ледовой тренировке «Спартака».





