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Тихонов посоветовал Захаряну «пахать в три раза больше» в «Реал Сосьедад»

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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов заявил, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян должен адаптироваться под новые требования и больше выкладываться на тренировках.

«У него практически не было повреждений в «Динамо». А здесь мышечные проблемы, это изменение объёма тренировок. Он одарённый, у нас мало таких игроков, но там пахать надо в три раза больше», — цитирует Тихонова «Матч ТВ». 

Захарян в сезоне-2023/24 в 17 матчах за баскскую команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн. 

Ранее главный врач московского «Динамо» Александр Родионов высказался о самочувствии Захаряна.

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