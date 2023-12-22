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Футболистам клуба Украинской премьер-лиги пришли повестки

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В футбольный клуб «Оболонь» поступила групповая повестка из ТЦК на 25 человек.

Об этом сообщил украинский журналист и телеведущий Михаил Спиваковский в разговоре с изданием «СТРАНА.ua». 

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв предположил, что обсуждение возвращения российского футбола в международную семью напрягает украинскую сторону.

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