Футболистам клуба Украинской премьер-лиги пришли повестки
Об этом сообщил украинский журналист и телеведущий Михаил Спиваковский в разговоре с изданием «СТРАНА.ua».
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв предположил, что обсуждение возвращения российского футбола в международную семью напрягает украинскую сторону.