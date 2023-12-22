Энберт: золото Валиевой на ЧР зависит от контента Петросян

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт считает, что побороться с Камилой Валиевой за золото чемпионата России в Челябинске может Аделия Петросян.

«Всё зависит от контента, который заявит Петросян. Сегодня у неё был заявлен тройной аксель, но она на него не пошла. Валиева тоже пойдёт на четверной. Тулуп у неё очень хороший. Так что завтра нас ждёт борьба», — цитирует Энберта «Матч ТВ».

Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России — 2024. Спортсменка набрала 81,85 балла. Второе место занимает Аделия Петросян с 79,06 балла. На третьем расположилась Софья Муравьёва (78,33).

Произвольные программы женщины покажут 23 декабря.

Ранее Валиева дала понять, что планирует усложнить прокат произвольной программы на чемпионате России.