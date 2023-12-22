Бивол оказался тяжелее Артура перед титульным боем в Эр-Рияде

Официальная церемония взвешивания перед боксёрским турниром прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Россиянин Дмитрий Бивол оказался немного тяжелее своего соперника — 79,2 кг. У британца Линдона Артура — 79 кг.

Бивол выйдет на ринг для защиты титула в бою с Артуром 23 декабря на боксёрском турнире в столице Саудовской Аравии.

На счету 33-летнего российского боксёра 21 победа (11 нокаутом) и ноль поражений на профессиональном уровне.

В активе 32-летнего британца 23 победы (16 нокаутом) и одно поражение.

Ранее сообщалось, что Бивол выйдет под песню группы «Кино» на бой с Артуром.