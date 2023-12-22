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Кечинов посоветовал «Спартаку» обратить внимание на российских футболистов

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос о новом курсе по поиску футболистов после назначения на пост спортивного директора красно-белых португальца Томаша Амарала.

«Я всегда говорю, что в первую очередь надо обращать внимание на российских футболистов. Среди них тоже есть талантливые и способные игроки. Но, к сожалению, их просто не замечают в большинстве случаев, предпочитая делать ставку на легионеров. Взять хотя бы Мелёшина: если бы он чаще получал игровое время и доверие со стороны главного тренера, то стал бы качественным забивным нападающим», — заявил Кечинов RT.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло ответил на вопрос о новом векторе в работе скаутской системы красно-белых после назначения Амарала.

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