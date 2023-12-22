Шавло посоветовал Амаралу присмотреться к игрокам из России и ближайшего зарубежья

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло ответил на вопрос о новом векторе в работе скаутской системы красно-белых после назначения на должность спортивного директора клуба португальца Томаша Амарала.

«Сегодня как никогда актуален вопрос с развитием собственной молодёжи. Мы можем потерять не только свой российский тренерский корпус, но и талантливых игроков, которые стремятся играть. Естественно, Амарал, как скаут из Португалии, будет ориентироваться на Запад, в первую очередь на Бразилию и Аргентину. Но сейчас стоило бы присмотреться к внутреннему рынку и ближайшему зарубежью: Казахстан, Узбекистан, Сербия. ЦСКА уже показал пример, пригласив Файзуллаева, которому не понадобилось времени на интеграцию. В этом и есть заслуга спортивных директоров — поиск подходящих футболистов за относительно маленькие деньги и способных заиграть», — сказал Шавло RT.

Ранее Шавло допустил, что Амарал может быть переведён с должности спортдиректора «Спартака».