Канчельскис заявил, что подпишет контракт с «Мурас Юнайтед» через пару дней
«Дела продвигаются нормально. Контракт, думаю, подписать должны через пару дней», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».
По информации СМИ, Канчельскис подпишет контракт по схеме 1 + 1. Последним местом работы 54-летнего российского специалиста был казахстанский «Тобол», где он занимал пост генерального директора.
«Мурас Юнайтед» занял пятое место в завершившемся чемпионате Киргизии.
Ранее Канчельскис рассказал, что рекомендовал полузащитника Аббосбека Файзуллаева в «Локомотив».