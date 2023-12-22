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Канчельскис заявил, что подпишет контракт с «Мурас Юнайтед» через пару дней

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сообщил, что скоро станет главным тренером клуба из Киргизии «Мурас Юнайтед».

«Дела продвигаются нормально. Контракт, думаю, подписать должны через пару дней», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

По информации СМИ, Канчельскис подпишет контракт по схеме 1 + 1. Последним местом работы 54-летнего российского специалиста был казахстанский «Тобол», где он занимал пост генерального директора.

«Мурас Юнайтед» занял пятое место в завершившемся чемпионате Киргизии.

Ранее Канчельскис рассказал, что рекомендовал полузащитника Аббосбека Файзуллаева в «Локомотив».

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