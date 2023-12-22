Канчельскис заявил, что подпишет контракт с «Мурас Юнайтед» через пару дней

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сообщил, что скоро станет главным тренером клуба из Киргизии «Мурас Юнайтед».

«Дела продвигаются нормально. Контракт, думаю, подписать должны через пару дней», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

По информации СМИ, Канчельскис подпишет контракт по схеме 1 + 1. Последним местом работы 54-летнего российского специалиста был казахстанский «Тобол», где он занимал пост генерального директора.

«Мурас Юнайтед» занял пятое место в завершившемся чемпионате Киргизии.

Ранее Канчельскис рассказал, что рекомендовал полузащитника Аббосбека Файзуллаева в «Локомотив».



