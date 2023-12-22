Петросян: прокатом довольна, кроме отсутствия тройного акселя

Фигуристка Аделия Петросян прокомментировала своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию.

«Публика просто волшебная, классно поддерживает. Даже прилив от аплодисментов. Прокатом в принципе довольна, кроме отсутствия тройного акселя», — цитирует Петросян Sport24.

Фигуристка за прокат короткой программы получила от судей 79,06 балла и заняла второе промежуточное место. На первом — Камила Валиева с 81,85 балла. Третьей идёт Софья Муравьёва (78,33), у которой получилось исполнить заявленный тройной аксель.

Ранее Валиева поделилась эмоциями после победы в короткой программе на чемпионате России — 2024.