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Петросян: прокатом довольна, кроме отсутствия тройного акселя

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Фигуристка Аделия Петросян прокомментировала своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию.

«Публика просто волшебная, классно поддерживает. Даже прилив от аплодисментов. Прокатом в принципе довольна, кроме отсутствия тройного акселя», — цитирует Петросян Sport24.

Фигуристка за прокат короткой программы получила от судей 79,06 балла и заняла второе промежуточное место. На первом — Камила Валиева с 81,85 балла. Третьей идёт Софья Муравьёва (78,33), у которой получилось исполнить заявленный тройной аксель.

Ранее Валиева поделилась эмоциями после победы в короткой программе на чемпионате России — 2024.

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