RT в Telegram
Подпишись

Валиева: я счастлива прокатать короткую программу и быть на чемпионате России

Короткая ссылка
Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после победы в короткой программе на чемпионате России — 2024.

«Я счастлива прокатать короткую программу, быть здесь. Сегодня можно выдохнуть, завтра нужно будет собраться и показать всё, что наработали. Во время подготовки было непросто, сделали всё возможное, чтобы выступить достойно. Старалась всем судьям уделить внимание во время проката (смеётся). Из-за адреналина заснуть будет сложно, но как минимум до 12 можно будет поспать», — заявила Валиева в эфире Первого канала. 

Спортсменка также поблагодарила болельщиков за поддержку. 

Фигуристка лидирует после короткой программы с 81,85 балла. Второе место занимает Аделия Петросян с 79,06 балла. На третьем расположилась Софья Муравьёва (78,33).

Произвольные программы женщины покажут 23 декабря.

Ранее Муравьёва прыгнула тройной аксель в короткой программе на чемпионате России. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить