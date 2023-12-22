Валиева: я счастлива прокатать короткую программу и быть на чемпионате России

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после победы в короткой программе на чемпионате России — 2024.

«Я счастлива прокатать короткую программу, быть здесь. Сегодня можно выдохнуть, завтра нужно будет собраться и показать всё, что наработали. Во время подготовки было непросто, сделали всё возможное, чтобы выступить достойно. Старалась всем судьям уделить внимание во время проката (смеётся). Из-за адреналина заснуть будет сложно, но как минимум до 12 можно будет поспать», — заявила Валиева в эфире Первого канала.

Спортсменка также поблагодарила болельщиков за поддержку.

Фигуристка лидирует после короткой программы с 81,85 балла. Второе место занимает Аделия Петросян с 79,06 балла. На третьем расположилась Софья Муравьёва (78,33).

Произвольные программы женщины покажут 23 декабря.

Ранее Муравьёва прыгнула тройной аксель в короткой программе на чемпионате России.