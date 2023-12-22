Барбоза: Амарал может внести большой вклад в «Спартак» на посту спортдиректора

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что новый спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал может внести большой вклад в столичный клуб.

«Он может внести большой вклад в «Спартак», но в московском клубе нужна стабильность. Необходимо время, чтобы проводить определённую политику, потому что результат не всегда приходит сразу», — цитирует Барбозу РИА Новости.

Португальский специалист перешёл к красно-белым из «Бенфики» и приступит к работе 1 января 2024 года. Амарал также был ассистентом тренера в португальских «Фаренсе» и «Браге» и скаутом в испанских «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде».

Ранее генеральный директор ФК «Кайрат» Аскар Есимов поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в рамках Зимнего кубка РПЛ.