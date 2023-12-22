Семененко — о победе на ЧР: в такой конкуренции нужно выходить и катать только чисто

Фигурист Евгений Семененко прокомментировал победу на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.

«Спасибо зрителям за поддержку. И хочу выразить особую благодарность моим любимым тренерам. В такой конкуренции, которая царит у нас в мужском одиночном катании, нужно выходить и катать только чисто. Я выходил на лёд без эмоций, хотелось всё вылить в прокате. Все соперники составили достойную конкуренцию, здесь были все сильные», — сказал фигурист в эфире Первого канала.

По итогам короткой и произвольной программ он получил от судей 294,75 балла.

На второй позиции расположился Владислав Дикиджи с результатом 293,74 балла. Третий — Пётр Гуменник (292,42).

Ранее сообщалось, что Александра Степанова и Иван Букин стали трёхкратными чемпионами России.