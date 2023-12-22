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Черышев считает Пиняева лучшим игроком РПЛ в данный момент

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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев назвал лучшего, по его мнению, футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Стараюсь смотреть голы и лучшие моменты в матчах РПЛ. Лучшим игроком, наверное, можно назвать Пиняева. Он молодой и перспективный, можно сделать ставку на него», — сказал Черышев на YouTube-канале РПЛ.

Пиняев несколько раз ездил в МЮ на просмотр. Transfermarkt оценивает его стоимость в €8 млн. 19-летний форвард в сезоне-2023/24 в 17 играх во всех турнирах забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

Игрок выступает в «Локомотиве», который располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 31 очко.

Ранее Дмитрий Сычёв высказался об игре форварда Сергея Пиняева.

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