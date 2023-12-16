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Сычёв: Пиняев себя покажет во второй части сезона РПЛ

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался об игре форварда Сергея Пиняева.
Сычёв: Пиняев себя покажет во второй части сезона РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Я думаю, это нормальная ситуация. На Сергея выпала большая нагрузка. Он неплохо выступил, все его рассматривают как игрока основного состава, но ему 19 лет. Пиняев себя покажет во второй части сезона РПЛ, главное, чтобы было без травм», — приводит слова Сычёва Metaratings.

Пиняев несколько раз ездил в МЮ на просмотр. Transfermarkt оценивает его стоимость в €8 млн. 19-летний форвард в сезоне-2023/24 в 17 играх во всех турнирах забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

«Локомотив» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 31 очко.

Ранее Сычёв высказал мнение, что нападающий Артём Дзюба является авторитетом для игроков столичного клуба.

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