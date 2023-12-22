Кириленко и Кондрашин вошли в список кандидатов на введение в Зал славы НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила список кандидатов для включения в Зал славы в 2024 году.

Как сообщается на сайте НБА, претендентами на введение в Зал славы стали президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и советский баскетболист и тренер Владимир Кондрашин.

Финалисты будут объявлены 16 февраля в Индианаполисе во время Звёздного уик-энда НБА.

Церемония включения новых членов в Зал славы запланирована на 17 августа в Спрингфилде.

Ранее Кириленко назвал ожидаемым продление отстранения российских баскетболистов.