Кириленко и Кондрашин вошли в список кандидатов на введение в Зал славы НБА
Как сообщается на сайте НБА, претендентами на введение в Зал славы стали президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и советский баскетболист и тренер Владимир Кондрашин.
Финалисты будут объявлены 16 февраля в Индианаполисе во время Звёздного уик-энда НБА.
Церемония включения новых членов в Зал славы запланирована на 17 августа в Спрингфилде.
Ранее Кириленко назвал ожидаемым продление отстранения российских баскетболистов.