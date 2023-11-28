Кириленко назвал ожидаемым продление отстранения российских баскетболистов
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Ну конечно, это ожидаемо. Пока не вижу, чтобы что-то поменялось. Мы так же по своему плану работаем, ищем соперников и составляем план на лето. Но главный акцент сейчас — это регионы и инфраструктура всё равно», — цитирует Кириленко ТАСС.
28 ноября стало известно, что исполком ФИБА продлил отстранение России и Белоруссии до следующего заседания.
ФИБА отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине, а также не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскет-2025.
Ранее Кириленко переизбрали в центральное бюро Международной федерации баскетбола.