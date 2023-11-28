Кириленко назвал ожидаемым продление отстранения российских баскетболистов

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отреагировал на решение исполнительного комитета Международной федерации баскетбола (ФИБА) продлить отстранение России и Белоруссии.

«Ну конечно, это ожидаемо. Пока не вижу, чтобы что-то поменялось. Мы так же по своему плану работаем, ищем соперников и составляем план на лето. Но главный акцент сейчас — это регионы и инфраструктура всё равно», — цитирует Кириленко ТАСС.

28 ноября стало известно, что исполком ФИБА продлил отстранение России и Белоруссии до следующего заседания.

ФИБА отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине, а также не включила сборную России в список участников отборочного турнира Евробаскет-2025.

Ранее Кириленко переизбрали в центральное бюро Международной федерации баскетбола.