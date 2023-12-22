Лондонский «Арсенал» отказался от участия в Суперлиге
«Арсенал» отмечает решение Европейского суда, и наша позиция в отношении Суперлиги не изменилась. Мы продолжим выступать в соревнованиях под эгидой УЕФА и работать вместе с другими клубами Европы», — говорится на сайте лондонского клуба.
21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.
Ранее президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис назвал эпохальным решение Европейского суда по Суперлиге.