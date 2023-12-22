Лондонский «Арсенал» отказался от участия в Суперлиге

Лондонский «Арсенал» выступил с заявлением после решения Европейского суда признать незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно запрета создания Суперлиги.

«Арсенал» отмечает решение Европейского суда, и наша позиция в отношении Суперлиги не изменилась. Мы продолжим выступать в соревнованиях под эгидой УЕФА и работать вместе с другими клубами Европы», — говорится на сайте лондонского клуба.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

Ранее президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис назвал эпохальным решение Европейского суда по Суперлиге.