Валуев: Олимпийские игры в Париже будут абсолютно неинтересны

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал о своих ожиданиях от спортивных мероприятий в 2024 году.

«У меня большие ожидания от 2024 года для российского спорта. Хочу, чтобы наши спортсмены участвовали в больших соревнованиях под эгидой БРИКС. Олимпиада в Париже будет абсолютно неинтересна!» — цитирует Валуева Sport24.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Татьяна Навка поддержала участие российских спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе.