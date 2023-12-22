Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ, Капризов — второй
Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ
Об этом сообщается на сайте НХЛ.
В матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» 38-летний россиянин забил гол и отдал голевую передачу.
Второй звездой стал российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, который забросил одну шайбу и отдал два результативных паса во встрече с «Монреаль Канадиенс».
Первая звезда дня — канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, оформивший первый в карьере покер в игре с «Оттава Сенаторз».
Ранее главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери похвалил Овечкина за игру в матче с «Коламбусом».