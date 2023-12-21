Глава Суперлиги: мы утроим доходы «маленьких» клубов, которые присоединятся к нам

Исполнительный директор компании A22 и футбольной Суперлиги Бернд Райхарт заявил, что клубы, не обладающие большим финансовым бюджетом, повысят свои доходы, став участниками нового турнира.

«Мы утроим доходы «маленьких» клубов по сравнению с тем, что им платит УЕФА», — сказал Райхарт на канале журналиста Жерара Ромеро на Twitch.

21 декабря Европейский суд принял решение признать незаконными действия ФИФА и УЕФА касательно запрета создания Суперлиги.

Напомним, что в 2021 году 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Впоследствии на фоне критики девять команд отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В мае того же года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не поддерживает Суперлигу.