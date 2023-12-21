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Рублёв обыграл Димитрова в матче выставочного турнира в Абу-Даби

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Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл Григора Димитрова в матче выставочного турнира в Абу-Даби.

Игра состояла из одного сета и завершилась со счётом 6:3.

Также Мирра Андреева в паре с Софией Кенин проиграла Паоле Бадосе и Арине Соболенко (3:6). Даниил Медведев в паре с Кенин уступил Бадосе и Стефаносу Циципасу (4:6). Медведев и Рублёв вместе победили Димитрова и Циципаса (7:6 [7:3]), а Андреева уступила Соболенко (2:6).

Всего в турнире принимают участие 16 теннисистов, разбитые на четыре команды. Все россияне играют за команду «Иглз».

Ранее Андреева прокомментировала поражение от мужчины в финале выставочного турнира.

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