Комментатор Орлов считает Сперцяна талантливее Захаряна

Комментатор Геннадий Орлов сравнил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна с игроком «Реал Сосьедад» Арсеном Захаряном.

«На мой взгляд, краснодарец талантливее, лучше готов физически, координированнее, острее. Они оба хороши, с перспективами. Но вновь задам свой вопрос: в какие руки они в итоге попадут?» — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Сперцян в сезоне-2023/24 в 21 матче забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Захарян в нынешнем сезоне в 17 матчах за баскскую команду отметился одной голевой передачей.

Ранее Владимир Гранат назвал Сперцяна лучшим игроком первой части сезона РПЛ.