Комментатор Орлов считает Сперцяна талантливее Захаряна
«На мой взгляд, краснодарец талантливее, лучше готов физически, координированнее, острее. Они оба хороши, с перспективами. Но вновь задам свой вопрос: в какие руки они в итоге попадут?» — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».
Сперцян в сезоне-2023/24 в 21 матче забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.
Захарян в нынешнем сезоне в 17 матчах за баскскую команду отметился одной голевой передачей.
Ранее Владимир Гранат назвал Сперцяна лучшим игроком первой части сезона РПЛ.