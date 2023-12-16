Гранат назвал Сперцяна лучшим игроком первой части сезона РПЛ
«Кто лучший игрок первой части сезона? Наверное, Эдуард Сперцян. Сперцян — лидер «Краснодара», у него много положительных действий. Плюс «Краснодар» идёт на первом месте», — цитирует Граната «РБ Спорт».
Экс-игрок московского «Динамо» считает, что настало самое время для Сперцяна найти себе новую хорошую команду в Европе.
«Готов ли он к переходу в другой чемпионат? Я думаю, что Эдуард уже готов», — добавил Гранат.
Сперцян играет за «Краснодар» с июля 2021 года. 23-летний футболист в сезоне-2023/24 в 21 матче забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Рафаэл Пимента, агент Сперцяна, может предложить приобрести футболиста «Интеру».