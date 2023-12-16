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Гранат назвал Сперцяна лучшим игроком первой части сезона РПЛ

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Бывший защитник сборной России по футболу Владимир Гранат заявил, что считает лучшим игроком первой части чемпионата России полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Кто лучший игрок первой части сезона? Наверное, Эдуард Сперцян. Сперцян — лидер «Краснодара», у него много положительных действий. Плюс «Краснодар» идёт на первом месте», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Экс-игрок московского «Динамо» считает, что настало самое время для Сперцяна найти себе новую хорошую команду в Европе.

«Готов ли он к переходу в другой чемпионат? Я думаю, что Эдуард уже готов», — добавил Гранат.

Сперцян играет за «Краснодар» с июля 2021 года. 23-летний футболист в сезоне-2023/24 в 21 матче забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Рафаэл Пимента, агент Сперцяна, может предложить приобрести футболиста «Интеру».

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