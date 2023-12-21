Инфантино — о Суперлиге: решение суда ничего не меняет

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с заявлением после решения Европейского суда признать незаконными действия ФИФА и УЕФА относительно запрета создания Суперлиги.

«При всём уважении к Европейскому суду, решение ничего не меняет. Исторически сложилось, что мы организовывали лучшие соревнования в мире и так будет и в будущем», — написал Инфантино в соцсетях.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. В настоящий момент в проекте состоят три клуба: «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Во главе Суперлиги находится президент мадридской команды Флорентино Перес.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» готов вступить в Суперлигу в 2025 году.