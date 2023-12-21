Губерниев: никакой российский клуб не будет приглашён в Суперлигу
«Никакой российский клуб в обозримой перспективе не будет туда приглашён. И не только в Суперлигу, но и в Лигу чемпионов и в Лигу Европы», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».
21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. В настоящий момент в проекте состоят три клуба: «Реал», «Барселона» и «Ювентус». Во главе Суперлиги находится президент мадридской команды Флорентино Перес.
Ранее сообщалось, что «Пари НН» готов вступить в Суперлигу в 2025 году.