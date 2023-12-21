Reuters: АПЛ снимет 30 очков и оштрафует на €29 млн клубы, которые захотят вступить в Суперлигу

Английская премьер-лига (АПЛ) применит санкции в отношении своих клубов за решение вступить в европейскую Суперлигу.

По информации Reuters, лига снимет 30 очков и оштрафует на €29 млн любой клуб, который попытается присоединиться к Суперлиге.

Отмечается, что решение Европейского суда для английских клубов не имеет смысла, потому что Великобритания вышла из ЕС в феврале 2020 года.

21 декабря Европейский суд принял решение признать незаконными действия ФИФА и УЕФА касательно запрета создания Суперлиги.

Напомним, что в 2021 году 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Впоследствии на фоне критики девять команд отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В мае того же года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании запретит клубам АПЛ участвовать в Суперлиге.