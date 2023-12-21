В Суперлиге примут участие 64 клуба, разделённых на три группы

Стал известен новый формат европейской Суперлиги, в которой примут участие 64 клуба.

Команды будут разделены на три лиги: Звёздную, Золотую и Синюю, говорится в видеопрезентации проекта. В Звёздной и Золотой лигах — две группы по восемь команд. В Синей — четыре группы по восемь команд.

На первом этапе клубы в каждой группе проведут по 14 матчей. Четыре лучших клуба в каждой группе Звёздной и Золотой лиги и два лучших клуба в каждой группе Синей лиги выйдут в плей-офф, который. Четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из двух матчей — дома и на выезде. Финал пройдёт на нейтральном поле.

Клубы, занявшие последние места в группах Звёздной лиги, будут переведены в Золотую, а их места займут финалисты Золотой лиги. Та же система применяется к Золотой и Синей лиге. В Синей 20 из 32 клубов покинут соревнование и будут заменены клубами в зависимости от их результатов в национальных чемпионатах.

21 декабря Европейский суд принял решение признать незаконными действия ФИФА и УЕФА касательно запрета создания Суперлиги.

Напомним, что в 2021 году 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Впоследствии на фоне критики девять команд отказались от участия в проекте, заинтересованность в котором сохраняют «Барселона», «Реал» и «Ювентус». В мае того же года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании запретит клубам АПЛ участвовать в Суперлиге.