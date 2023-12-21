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Булыкин: не удивлён лидерству «Арсенала» в АПЛ

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Ливерпулем» и лондонским «Арсеналом».

«Команды Клоппа и Артеты всегда показывают хорошую игру и претендуют на высокие места. Нас ждёт супер матч», — приводит слова Булыкина ODDS.

Экс игрок также высказался о лидерстве лондонского клуба в АПЛ.

«Не удивлён лидерству «Арсенала» в АПЛ. Но плотность в таблице высокая. Всё ещё поменяется несколько раз», — сказал он.

Встреча «Ливерпуля» с «Арсеналом» состоится в субботу, 23-го декабря, и начнётся в 20:30 мск. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

После 17-и туров АПЛ «Арсенал» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Ливерпуль» набрал 38 баллов и располагается на второй строчке.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Иттифаком».

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