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Линичук: ощущение себя как тренера не уходит из сознания никогда в жизни

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Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук рассказала, что у неё появилось желание стать спокойной в работе.
Линичук: ощущение себя как тренера не уходит из сознания никогда в жизни
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Ничего. Просто в какой-то момент начинаешь понимать, что вообще-то надо начинать делиться опытом и знаниями с более молодым поколением тренеров. Появилось желание стать более спокойной в работе, что ли. Но при этом я продолжала делать то же самое, чем занималась всегда. Ощущение себя как тренера не уходит из сознания никогда в жизни. Это уже на уровне генетики», — заявила Линичук RT.

Полностью интервью с Линичук читайте на сайте RT.

Ранее тренер Линичук рассказала, почему не вернулась раньше из США в Россию.

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