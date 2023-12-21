Линичук: ощущение себя как тренера не уходит из сознания никогда в жизни
- РИА Новости
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«Ничего. Просто в какой-то момент начинаешь понимать, что вообще-то надо начинать делиться опытом и знаниями с более молодым поколением тренеров. Появилось желание стать более спокойной в работе, что ли. Но при этом я продолжала делать то же самое, чем занималась всегда. Ощущение себя как тренера не уходит из сознания никогда в жизни. Это уже на уровне генетики», — заявила Линичук RT.
Полностью интервью с Линичук читайте на сайте RT.
Ранее тренер Линичук рассказала, почему не вернулась раньше из США в Россию.