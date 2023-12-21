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Тренер Линичук рассказала, почему не вернулась раньше из США в Россию

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Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук рассказала, почему не вернулась раньше из США в Россию.
Тренер Линичук рассказала, почему не вернулась раньше из США в Россию
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Знаете, когда моя дочь была совсем маленькой, она говорила: «Если мама не спит, она тренирует». Когда изо дня в день по многу часов находишься на льду, территориальная принадлежность этого льда уходит на второй план. Ты полностью погружён в работу. К тому же я почти каждый год приезжала в отпуск в Россию. Не разрывала нити. Поэтому не было никаких сложностей в том, чтобы вернуться насовсем», — заявила Линичук RT.

Она также ответила на вопрос, почему не вернулась в Россию раньше.

«Потому что в Америке оставалась дочь, у которой появилась семья, собственные дети. Хотелось подольше побыть рядом с ними, почувствовать себя мамой и бабушкой, помогать в меру возможностей. К тому же не в моих правилах оставлять близким кредиты, связанные с тем же домом. Нужно было их закрыть и уже потом думать об отъезде», — добавила Линичук.

Полностью интервью с Линичук читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что Валиева выступит последней в короткой программе на ЧР по фигурному катанию.

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