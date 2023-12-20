Валиева выступит последней в короткой программе на ЧР по фигурному катанию
- AFP
Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева выступит под 18-м номером в короткой программе.
Первой в списке значится Майя Хромых. Следом на лёд выдут Екатерина Анисимова, Вероника Яметова, Аделия Петросян, Мария Талалайкина, Ксения Синицына, Софья Важнова, Елизавета Куликова, Людмила Фурсова, Дарья Садкова, София Захарова, Анна Фролова, Мария Агаева, Софья Муравьёва, Алина Горбачёва, Арина Кшецкая, Ксения Гущина и Валиева.
Первенство России состоится с 21 по 24 декабря.
Ранее ФФККР опубликовала планируемый контент фигуристок в короткой программе на чемпионате России.