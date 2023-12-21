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AS: «Барселона» не собирается продавать Левандовски

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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не покинет каталонский клуб в зимнее трансферное окно.
AS: «Барселона» не собирается продавать Левандовски
  • AP
  • © Alberto Saiz

Как сообщает AS, в клубе не заинтересованы в продаже 35-летнего футболиста, несмотря на снижение результативности в текущем сезоне.

По информации Sport.es, в контракте игрока есть пункт, согласно которому клуб может досрочно расторгнуть соглашение после сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне польский футболист провёл за сине-гранатовых 17 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Лионель Месси признался, что был зол на Левандовски из-за его слов о «Золотом мяче».

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