AS: «Барселона» не собирается продавать Левандовски

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не покинет каталонский клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает AS, в клубе не заинтересованы в продаже 35-летнего футболиста, несмотря на снижение результативности в текущем сезоне.

По информации Sport.es, в контракте игрока есть пункт, согласно которому клуб может досрочно расторгнуть соглашение после сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне польский футболист провёл за сине-гранатовых 17 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Ранее Лионель Месси признался, что был зол на Левандовски из-за его слов о «Золотом мяче».