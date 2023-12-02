Месси признался, что был зол на Левандовски из-за его слов о «Золотом мяче»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал о конфликте с форвардом мюнхенской «Баварии» и команды Робертом Левандовски.

«Слова Роберта о «Золотом мяче» вывели меня из себя. Я был искренен после получения награды. А то, как он об этом высказался, меня встревожило. Когда мы пересеклись и пообщались, у нас было недопонимание», — приводит слова Месси ESPN.

36-летний аргентинец объяснил, почему проигнорировал польского форварда на чемпионате мира 2022 года Катаре.

«Я проигнорировал Левандовски, потому что был зол на него. Но когда Роберт перешёл в «Барселону», мы много говорили о клубе и городе. Всё было в порядке», — сказал он.

Напомним, что на турнире в Катаре Левандовски в конце матча между Аргентиной и Польшей сфолил на капитане южноамериканской сборной и после этого попытался пожать ему руку, но тот демонстративно проигнорировал этот жест.

Ранее Месси высказался о победе на чемпионате мира 2022 года.