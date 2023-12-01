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Месси — о ЧМ-2022: ощущаю как триумф то, что мне удалось покорить всех аргентинцев

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вспомнил, как к нему относились до победы на чемпионате мира в 2022 году.
Месси — о ЧМ-2022: ощущаю как триумф то, что мне удалось покорить всех аргентинцев
  • Gettyimages.ru
  • © Rodrigo Valle

«Мне было плохо, как и моей семье и людям, которые любят меня. Критики в Аргентине были крайне несправедливы по отношению к целому поколению футболистов, они говорили обо мне много плохого. Я ощущаю как триумф то, что мне удалось изменить ситуацию и покорить всех аргентинцев», — цитирует Месси ESPN.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира. По информации Daily Mail, его коллекцию футболок с мундиаля выставят на аукцион за $10 млн.

Аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Он помог клубу завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики.

Ранее нападающий мадридского «Реала» Родриго прокомментировал конфликт с Месси в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2026 между сборными Бразилии и Аргентины.

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