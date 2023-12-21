Тактаров: Павлович пока не дотягивает, уровень у Волкова гораздо круче

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров рассказал, что ждёт от российского бойца Александра Волкова в следующем году.

«Жду побед от Волкова. Павлович пока не дотягивает, уровень у Волкова гораздо круче. Мне, как всегда, специалисты, которые знают больше, чем я, что-то говорили, какой Павлович крутой. Может, он таким и станет, если пройдёт путь Саши. У Волкова сейчас тренировки, борьба, партер. Ударка у него и так прекрасная», — цитирует Тактарова «Спорт-Экспресс».

Павлович проиграл британцу Тому Аспинэллу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Волков победил австралийца Туивасу на турнире UFC 293. Бой завершился сабмишеном во втором раунде. На счету россиянина теперь 37 побед и десять поражений. У Туивасы — 14 побед и шесть поражений.

Ранее российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал, кого считает ближайшими чемпионами UFC из России.