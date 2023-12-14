RT в Telegram
Подпишись

Олейник: ближайшие чемпионы UFC из России — Анкалаев, Волков и Павлович

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал, кого считает ближайшими чемпионами UFC из России.
Олейник: ближайшие чемпионы UFC из России — Анкалаев, Волков и Павлович
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Думаю, что ближайшие чемпионы UFC из России — Анкалаев, Волков и Павлович. Что касается лёгких дивизионов, Пётр Ян в ближайшем бою не будет драться за пояс. Ему нужно одержать две-три победы. Это до года — не менее», — цитирует Олейника «Чемпионат».

Павлович проиграл британцу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе. 

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Первый поединок Анкалаева и бразильца Джонни Уокера в полутяжёлой весовой категории на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября признан несостоявшимся. Анкалаев ударил соперника коленом в голову, после чего рефери остановил поединок.

Волков победил австралийца Туивасу на турнире UFC 293. Бой завершился сабмишеном во втором раунде. На счету россиянина теперь 37 побед и десять поражений. У Туивасы — 14 побед и шесть поражений.

Ранее сообщалось, что Олейник проведёт бой с бразильцем Родригесом на турнире в Екатеринбурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить